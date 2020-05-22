В Красноярском крае водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Пьяный водитель в Красноярском крае совершил наезд на ребенка.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нетрезвый водитель уже задержан сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России "Шарыповский" Красноярского края.

Она также рассказала, что в поселке Горячегорск двухлетний мальчик вместе с братьями шел по обочине дороги к маме, которая стояла неподалеку. По предварительной информации, проезжающий легковой автомобиль на высокой скорости свернул с проезжей части и совершил наезд на малолетнего ребенка. Не сбрасывая скорость, он попытался скрыться. Проехав около километра, автомобиль загорелся. Из горящей машины мужчине помогли выбраться очевидцы происшествия.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что он никогда не получал водительское удостоверение, а машину взял у своего знакомого в соседнем поселке.

Пострадавший мальчик был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ.