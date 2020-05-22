В Новосибирске актуализируют паспорта 241 зеленой зоны

В Новосибирске продолжается работа по программе сохранения зеленых зон. В ее рамках проводится инвентаризация всех городских общественных пространств - парков, скверов, аллей, мест отдыха горожан. Работа ведется по поручению мэра Анатолия Локтя.

Актуализация базы общественных территорий началась в 2017 году, тогда в нее были включены 237 территорий. К 2020 году их насчитывается 241 - по каждой будет подготовлен паспорт. В частности, на данном этапе будут уточнены такие показатели, как площадь, форма, состояние и число элементов благоустройства.

Глава города подчеркнул, что это очень важная работа, которую необходимо продолжать.

- Важно, что все зеленые территории будут отражены в новой редакции генерального плана города. А это означает, что никакая застройка, использование этих территорий для каких-то иных целей будут невозможны. То есть за ними закрепляется статус зеленых зон, - прокомментировал Анатолий Локоть.

По итогам второго этапа работы все территории будут занесены в специальный реестр, а затем данные о них разместят в информационной системе "Мой Новосибирск" в новом разделе "Общественные территории", который будет доступен для всех желающих.

Мэр Анатолий Локоть поставил задачу завершить эту работу до 2 октября.

В пресс-центре мэрии уточнили, что в реестр включают не только имеющиеся аллеи, парки и скверы, но и территории с зелеными насаждениями, нуждающиеся в благоустройстве. Например, озеро на улице Лазурной, поймы рек Ельцовки-1 и Каменки, озеро Мышкино, рекреационная территория с водоемом на улице Связистов, другие участки, прилегающие к водоемам. Участки, предназначенные для организации парков и скверов, будут выделены в отдельный раздел и зафиксированы на картографических материалах.

При этом в документ, как подчеркнули в мэрии, не войдут городские леса, так как они относятся к другой категории земель, и информация о них отражается в отдельных документах лесоустройства.