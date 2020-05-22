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22.05.2020 11:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области проверили жалобы медиков

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Министерство здравоохранения Новосибирской области подготовило ответ на обращение медиков Ордынского района по поводу начисления компенсационных выплат за работу с коронавирусными пациентами.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

В ведомстве сообщили, что с обращением обратились двенадцать сотрудников станции скорой помощи Ордынской Центральной районной больницы.

"По каждому обращению была проведена проверка. В апреле в Ордынском районе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно, начислить сотрудникам скорой помощи выплаты за апрель в полном объеме невозможно", - говорится в официальном сообщении.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В минздраве уточнили, что за работу с группами риска сотрудники скорой помощи получат компенсацию за фактически отработанное время. Основанием служит постановление правительства РФ № 415 от 12 апреля 2020 года.

Медикам, обратившимся с жалобами, в письменном виде дано разъяснение о том, каким категориям медработников и в каких случаях выплаты назначаются в рамках постановления правительства РФ № 484 от 12 апреля 2020 года (в редакции постановления правительства РФ № 678 от 15 мая 2020 года). Также со специалистами встретился главный врач Ордынской ЦРБ и лично разъяснил порядок начисления компенсаций.

По данным пресс-службы областного правительства, с начала мая и до настоящего момента в Ордынском районе зарегистрировано два пациента, у которых подтвердился коронавирус. "За транспортировку этих пациентов бригады скорой медпомощи получат выплаты в полном объеме вместе с заработной платой за май", - сообщили в минздраве.

Между тем почти тысяча медработников Новосибирской области, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, получили стимулирующие выплаты согласно поручению президента РФ Владимира Путина. На это направлено 77,5 миллиона рублей. "Мы полностью исполнили поручение президента", - отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Ранее губернатор области Андрей обратил особое внимание на своевременность и полноту выплат медработникам, задействованным в работе с коронавирусными пациентами.

Для оперативного реагирования на жалобы, связанные со стимулирующими выплатами, в минздраве организована горячая линия: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

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