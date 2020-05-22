Мурашко: Ситуация с коронавирусом в Дагестане стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

"Ситуация за последнюю неделю стала стабилизироваться. В том числе это отмечается и по количеству госпитализаций, и по количеству пациентов в реанимационном отделении", - сказал он.

Министр отметил, что в республике есть достаточное количество свободных реанимационных коек, а количество пациентов, находящихся на них, "на последней неделе не стало нарастать".

При участии Минздрава более 2,4 тыс. врачей в Дагестане прошли дополнительное обучение. "Мы видим, что проведение вебинаров дало свой результат по качеству лечения", - отметил Мурашко.

Тем не менее, республике все еще требуется помощь на борьбу с коронавирусом, в том числе на обеспечение лекарственными препаратами всех больных на амбулаторном этапе. "Сегодня должны завершить формирование концепции. И с завтрашнего дня (меры) начнут реализовываться", - заявил министр здравоохранения РФ.