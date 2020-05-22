На Ставрополье скончались еще два пациента с коронавирусом

В Ставропольском крае увеличилось число жертв коронавируса. За сутки от инфекции погибли еще два человека, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

- За сутки в нашем крае скончались еще два человека, у которых был подтвержден этот диагноз. Всего умерших уже 36. Глубоко соболезную родным, - написал Владимиров.

За сутки в крае выявлено 53 новых случаев COVID-19. А за все время коронавирус диагностировали у 1781 человека, в том числе у 162 детей.

- Сейчас 22 пациента остаются в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 131. За все время выздоровели и вышли из-под меднаблюдения 680 человек, - добавил губернатор.

По его словам в регионе почти сравнялись суточные показатели заболеваемости и выздоровления.

Как сообщалось ранее, на Ставрополье режим самоизоляции граждан продлили до 24 мая, а с 18 мая введен обязательный масочный режим.