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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Ставропольского края продлил режим самоизоляции до 24 мая

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Ставропольском крае продлили еще на неделю режим самоизоляции. Соответствующее постановление опубликовано на портале органов государственной власти региона.

Фото: iStock
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В документе, подписанном губернатором края Владимиром Владимировым, говорится, что режим самоизоляции продлен до 24 мая включительно. Однако, расширен перечень организаций, которым будет разрешено работать. Речь идет о магазинах, которые реализуют непродовольственные товары. При этом, площадь торгового зала не должна превышать 350 квадратных метров. Там должен быть отдельный наружный вход, а в зале не может находиться более одного человека на пять квадратных метров.

Отмечается также, что для граждан, которые ранее оформили спецпропуска, их действия будет пролонгировано. Покидать дом без спецпропуска можно, если человек идет в магазин или аптеку, обращается за экстренной медицинской или ветеринарной помощью, выбрасывает мусор или выгуливает животных, а также направляется к вокзалу или аэропорту.

Кстати, ранее власти региона заявляли, что с 18 мая в Ставропольском крае вводится обязательный масочный режим.

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