Постановление губернатора Ставропольского края от 10 мая 2020 года № 188 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятии по снижению рисков распространения новой коронавируснои инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 8 мая 2020, протоколом заседания координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края от 10 мая 2020 г. № 22, в целях обеспечения мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от 25 апреля 2020 г. № 168, от 29 апреля 2020 г. № 175 и от 30 апреля 2020 г. № 178) (далее - постановление Губернатора Ставропольского края).

2. Установить, что специальные пропуска сроком действия по 11 мая 2020 года включительно (в том числе специальные пропуска, срок действия которых был продлен на основании пункта 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 29 апреля 2020 г. № 175 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"), выданные гражданам на основании постановления Губернатора Ставропольского края, признаются действительными по 17 мая 2020 года включительно без проставления на них дополнительных отметок в случае, если такие специальные пропуска не изъяты у граждан выдавшими их работодателями или органами местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калин-ченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Утверждены постановлением губернатора Ставропольского края от 10 мая 2020 года № 188

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятии по снижению рисков распространения новой коронавируснои инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. В преамбуле:

1.1. Слова "указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"," исключить.

1.2. Слова "и постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности" заменить словами ", постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности" и методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 8 мая 2020 (далее - методические рекомендации)".

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Руководителям органов государственной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции.".

3. В пункте 2:

3.1. В абзаце первом слова "по 11 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 17 мая 2020 года включительно".

3.2. В подпункте 2.2 слова "музеев, выставок, библиотек," исключить.

3.3. Дополнить подпунктом 2.21 следующего содержания:

"2.21. Оказание музеями, библиотеками, иными учреждениями культуры услуг, предусматривающих очное присутствие граждан.".

3.4. Подпункт 2.8 признать утратившим силу.

4. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Установить, что в соответствии с методическими рекомендациями не приостановленная пунктом 2 настоящего постановления и непосредственно связанная с обслуживанием потребителей деятельность предприятий и организаций, на которые распространялось действие указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", подлежит поэтапному возобновлению исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края на основании предложений, предписаний Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю путем дополнительного правового регулирования.".

5. Дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Рекомендовать гражданам:

23.1. С 12 по 17 мая 2020 года включительно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски (одноразовые, многоразовые), защитные маски для лица, респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, при нахождении в общественном транспорте (включая такси), помещениях общего пользования многоквартирных домов, посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, и осуществлении трудовой деятельности в таких местах, а также при любом выходе на улицу.

23.2. С 12 мая до 01 июля 2020 года использовать для передвижения личный транспорт.".

6. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24. Обязать граждан с 18 мая до 01 июля 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски (одноразовые, многоразовые), защитные маски для лица, респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, при нахождении в общественном транспорте (включая такси), помещениях общего пользования многоквартирных домов, посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, и осуществлении трудовой деятельности в, таких местах, а также при любом выходе на улицу.".

7. В абзаце первом пункта 3 слова "по 11 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 17 мая 2020 года включительно".

8. В пункте 5:

8.1. Абзац первый дополнить словами "(в том числе руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, деятельность которых была ранее приостановлена в связи с объявлением указами Президента Российской Федерации нерабочих дней)".

8.2. Подпункт 5.1 дополнить словами "или введение посменной работы с нахождением на удаленном режиме работы лиц, указанных в пункте 4 настоящего постановления".

8.3. Подпункт 5.2 признать утратившим силу.

8.4. Подпункт 5.6 изложить в следующей редакции:

"5.6. Обеспечить организацию режима труда работников, обеспечивающих функционирование организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в особенности работников, указанных в пункте 4 настоящего постановления), отвечающего требованиям защиты от угрозы распространения коронавирусной инфекции, соответствующего рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и предусматривающего в том числе:

обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха

наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников;

ограничение служебных командировок;

использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения организационных вопросов;

соблюдение масочного режима всеми работниками.".

8.5. Дополнить подпунктом 5.7 следующего содержания:

"5.7. Обеспечить ежедневный контроль за состоянием здоровья работников, обеспечивающих функционирование организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.".

9. Пункт 9 признать утратившим силу.

10. Подпункт 11.3 дополнить словами "при условии обеспечения руководителями данных организаций неукоснительного соблюдения требований защиты от угрозы распространения коронавирусной инфекции и соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

11. Подпункт 12.2 дополнить словами "при условии обеспечения руководителями данных организаций неукоснительного соблюдения требований защиты от угрозы распространения коронавирусной инфекции и соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

12. Подпункт 22.3 признать утратившим силу.

13. В подпункте 23.4 слова "по 11 мая 2020 года включительно" заменить словами "до 01 июля 2020 года".

14. В пункте 24 слова "по 11 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 17 мая 2020 года включительно".







