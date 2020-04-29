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29 апреля 2020 г.

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 6 по 8 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа осуществлять с 1 по 11 мая 2020 г. включительно меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):

а) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.

4. Настоящий Указ может распространяться на системообразующие, а также на научные и образовательные организации по согласованию с Правительством Российской Федерации.

5. Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами определить численность соответственно федеральных государственных служащих, работников, обеспечивающих с 1 по 11 мая 2020 г. включительно функционирование этих органов.

6. Государственным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, определить численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 1 по 11 мая 2020 г. включительно функционирование этих органов.

7. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 1 по 11 мая 2020 г. включительно функционирование этих организаций.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 29.04.2020 г.

Номер опубликования: 0001202004290001