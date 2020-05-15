Постановление губернатора Ставропольского края от 15 мая 2020 года № 204 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от 25 апреля 2020 г. № 168, от 29 апреля 2020 г. № 175, от 30 апреля 2020 г. № 178 и от 10 мая 2020 г. № 188) (далее - постановление Губернатора Ставропольского края).

2. Установить, что специальные пропуска сроком действия по 17 мая 2020 года включительно (в том числе специальные пропуска, срок действия которых был продлен на основании пункта 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 10 мая 2020 г. № 188 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"), выданные гражданам на основании постановления Губернатора Ставропольского края, признаются действительными по 24 мая 2020 года включительно без проставления на них дополнительных отметок в случае, если такие специальные пропуска не изъяты у граждан выдавшими их работодателями или органами местного самоуправления поселений, городских округов Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 18 мая 2020 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Утверждены постановлением Губернатора Ставропольского края от 15 мая 2020 года № 204

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. В пункте 2:

1.1. В абзаце первом слова "по 17 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 24 мая 2020 года включительно".

1.2. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Работу объектов розничной торговли и розничных рынков, за исключением:

2.4.1. Продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием их доставки.

2.4.2. Объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, и рынков продовольственных товаров.

2.4.3. Аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению.

2.4.4. Объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, не указанных в подпункте 2.4.3 настоящего пункта, площадью торгового зала до 350 кв.м., имеющих отдельный наружный (уличный) вход, при условии обеспечения одновременного нахождения в торговом зале таких объектов торговли не более 1 человека на 5 кв.м, площади торгового зала.".

2. В абзаце первом пункта 3 слова "по 17 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 24 мая 2020 года включительно".

3. В пункте 24 слова "по 17 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 24 мая 2020 года включительно".

4. Приложение 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Семенной (в виде семян или плодов) и посадочный (в виде рассады) материал.".







