Под Хасавюртом спецназ начал преследование группы боевиков

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов приступили к преследованию группы боевиков, которые были обнаружены в ночь на 22 мая в Хасавюртовском районе республики.

Как сообщает ТАСС, члены так называемой "эндирейской бандгруппы" были замечены около села Гоксув. Увидев правоохранителей, боевики скрылись в лесу. "С наступлением утра силовики приступили к прочесыванию местности и преследованию бандитов", - говорится в сообщении.

Отметим, что режим контртеррористической операции в регионе не вводился. Неизвестно также о количестве боевиков и их вооружении.