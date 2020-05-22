В больнице Северной Осетии с выплат медикам вычли НДФЛ

В Северной Осетии прокуратура выявила нарушения в Дигорской центральной районной больнице при выплате надбавок врачам, работавшим с пациентами с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

По данным прокуратуры, часть врачей Дигорской ЦРБ, занимавшиеся лечением пациентов с COVID-19, не получили обещанные выплаты, так как их не включили в список должностей, которым они положены. При этом указанные работники фактически осуществляли первичную медико-санитарную помощь поступающим пациентам с подозрением на COVID-19. Они проводили их осмотр, делали рентген, собирали пробы для анализов.

В ведомстве добавили также, что, по данным прокуратуры Промышленного района Северной Осетии, в ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" со стимулирующих выплат медработников, непосредственно участвующих в оказании медпомощи гражданам с диагнозом COVID-19, был удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ). А это является нарушением требований действующего законодательства.

По требованию прокуратуры врачам и медсестрам доначислили необходимые суммы, которые требуются для уплаты НДФЛ, таким образом, чтобы размер назначенных им премий не пострадал.