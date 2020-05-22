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22.05.2020 19:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мариинка посвятит врачам большой онлайн-марафон спектаклей и концертов

Текст: Наталья Лебедева
В пятницу вечером Мариинский театр запускает большой онлайн-марафон показов записей лучших спектаклей и концертов последних лет. Каждая трансляция будет посвящена врачам, которые оказались на передовой борьбы с пандемией коронавируса.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Откроет марафон запись большого концерта в честь старта Первого Международного московского фестиваля "Зарядье", который состоялся 30 октября 2019 года. В программе прозвучат произведения Мусоргского, Равеля, Берлиоза и Сен-Санса.

Фото: Пресс-службой Мариинского театра
Мариинский театр перенес фестиваль "Звезды Белых ночей"

В субботу, 23 мая, зрители увидят сцены из тетралогии Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга" (начало трансляции в 12.00) и балет Адольфа Адана "Жизель" в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа (начало трансляции в 19.00). Партию Жизель исполнила Диана Вишнева, а графа Альберта - Матье Ганьо.

В воскресенье, 24 мая, марафон продолжит концерт для фортепиано № 1 Родиона Щедрина и балет "Конек-горбунок" (начало трансляции в 12.00). За дирижерским пультом Валерий Гергиев. А вечером (в 19.00) виртуальный день Родиона Щедрина продолжит опера "Очарованный странник" по одноименной повести Николая Лескова.

Трансляции доступны для просмотра на сайте театра и в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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