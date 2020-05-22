МЧС построит госпиталь в Мурманской области

По поручению президента и правительства РФ стационар некапитального типа вместимостью до 700 человек будет возведен в ближайшее время в Кольском районе Мурманской области. Об этом говорится на сайте пресс-службы МЧС России.

Речь идет не о капитальном строении, а о модульной быстровозводимой конструкции. Это необходимо, чтобы, как говорится, ложка была к обеду. Мурманчане нуждаются в госпитале сейчас, а не через несколько лет. При этом, как пояснили в МЧС, при строительстве госпиталя будут соблюдены требования к устройству и режиму работы стандартного инфекционного стационара.

- В составе госпиталя будет несколько блоков: отделение интенсивной терапии и реанимационное отделение с постоянным нахождением медицинского персонала, а также палатное отделение общего лечения. Кроме того, будут предусмотрены блоки для приема пациентов и размещения медицинского персонала, иные обеспечивающие подразделения. Срок возведения составит порядка двух недель, - сообщили в пресс-службе МЧС России.