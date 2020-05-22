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22.05.2020 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новгородских полицейских обвинили в избиении подозреваемого в педофилии

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дело о превышении полицейскими в Боровичах должностных полномочий. Это дело вызвало в Новгородской области огромный общественный резонанс, многие люди поддерживают действия полицейских.

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Как сообщает Следственный комитет по Новгородской области, эта история началась весной 2019 года, когда в Боровичах полицейские задержали мужчину, подозреваемого в половой неприкосновенности несовершеннолетней. Началось расследование, а, далее, как отмечают в ведомстве, подозреваемый сообщил, что полицейские применяли к нему жесткие меры, проще говоря, били.

Тогда уголовное дело завели уже на полицейских. В региональном СК подчеркивают, это расследование никак не пересекалось с расследованием дела о педофилии. Последнее дело, кстати, скоро будет направлено в суд и у следователей есть уверенность, что обвиняемый совершил то страшное преступление, которое ему вменяют.

Между тем, по Боровичам поползли слухи, что обвиняемого в нападении на девочку выпустили из-под стражи и сейчас расследование сосредоточилось исключительно на том, били полицейские этого мужчину или нет. В СК по Новгородской области говорят, что обвиняемый по-прежнему находится в изоляторе.

Тем временем жители района узнали, что следователи намерены ходатайствовать о том, чтобы полицейских, участвующих в задержании, на период расследования о превышении ими полномочий, заключили под стражу. Многие жители Новгородской области посчитали это несправедливым. Тема стала широко обсуждаться в социальных сетях, вызвала огромный общественный резонанс.

Стоит отметить, что сейчас по указанию центрального аппарата СК по Новгородской области отозвало из районного суда ходатайство об избрании меры пресечения полицейским. Заседание, на котором будет определена судьба полицейских на период следствия, пройдет в ближайшие дни.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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