"Панцирь-С1" защитил базу Северного флота от дронов "противника"

Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты. Соответствующее учение прошло на Северном флоте.

Сначала военнослужащие совершили марш в заданный район в условиях бездорожья Арктики. Здесь они развернули зенитный ракетно-пушечный комплекс и привели его в боевую готовность, сообщили в пресс-службе Северного флота. В качестве беспилотников "противника" выступил квадрокоптер.

По замыслу учений, условный неприятель разведывал позиции зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит". Но боевые расчеты "Панциря-С1" вычислили, идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели "противника".

"Панцирь-С1" - зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Его используют для защиты военных и гражданских объектов от всех средств воздушного нападения.