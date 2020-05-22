По факту смерти двух подростков в Петербурге возбуждено дело

По факту смерти двух подростков в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Как уточнили в региональном ГСУ СК России, в настоящее время оно квалифицировано как "причинение смерти по неосторожности" (статья 109 УК РФ).

Напомним, тело несовершеннолетнего 2004 года рождения было обнаружено в квартире на Кронверкском проспекте, сообщение о смерти поступило по телефону 112. Позднее, при осмотре места происшествия, сотрудники полиции обнаружили еще одного погибшего 2003 года рождения - у входа на чердак. По версии следствия, юноши были знакомы между собой, оба состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, семьи считались неблагополучными.

В настоящее время, сообщили в ГСУ, по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти, допрошены родители подростков. Руководство управления взяло расследование данного уголовного дела под особый контроль.