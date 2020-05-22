После массовой драки в кафе Петербурга задержаны девять человек

Петербургская полиция расследует уголовное дело, возбужденное после массовой драки в начале января в кафе на проспекте Художников. Тогда в конфликте принимали участие более 40 человек, двое получили ножевые ранения и были госпитализированы. Целью встречи был раздел сфер влияния на рынке в центре города между двумя этническими группами.

К настоящему моменту в полицию доставлены для разбирательства девять ее участников. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с доставленными проводятся процессуальные действия.

- Большинство из них ранее судимы. У одного из мужчин обнаружен предмет, похожий на пистолет, который отправлен на экспертизу, у второго паспорт с признаками подделки, - рассказали в главке.

Помимо установления всех участников и обстоятельств конфликта, петербургская полиция выясняет другие незаконные действия этнических групп на территории Санкт-Петербурга. По оперативным данным, обе состоят преимущественно из выходцев из Закавказья, имеют криминальную историю и представляют интересы так называемых "воров в законе", один из которых входит в клан убитого в Турции в 2016 году криминального авторитета.