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22.05.2020 17:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Препарат из морских ежей предложили применять в борьбе с COVID-19

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мурманские ученые получили предложение начать производство препарата, который помогает больным восстанавливаться после тяжелых заболеваний. У разработчиков есть мнение, что препарат можно применять и для помощи пациентам с COVID-19. Об этом рассказал заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института (ММБИ) Григорий Воскобойников.

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Препарат состоит из икры морских ежей, ламинарии, эхинацеи и ряда других составляющих.

- Мы уже выпускали подобный препарат около пяти лет назад в виде биодобавки, - сообщил ученый. - Он дал хороший эффект при восстановлении пациентов после сложных операций, онкологических больных после химиотерапии. Выяснилось также, что этот препарат повышает потенцию у мужчин.

Производство его уже велось в Мурманске в 2015 году с перспективой создания на основе этой биодобавки лекарственного препарата. Но продолжить работу над ним не удалось. Требовались доклинические и клинические испытания, для которых ученые не смогли добиться поддержки на региональном уровне. В итоге инвесторы проекта потеряли к нему интерес.

Ноу-хау заинтересовались другие инвесторы. Рассматривается вариант производства этого препарата в Санкт-Петербурге. Но его разработчики не теряют надежды наладить его выпуск в Мурманской области. По его мнению, выпуск подобной продукции из различных морских биоресурсов имеет большие перспективы и может стать еще одной точкой экономического роста для Заполярья.

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