Президентская библиотека открыла доступ к предыстории Второй мировой

Оцифрованные документы из архивных служб МИД России, Министерства обороны, ФСБ и СВР России, а также отечественных, трофейных и зарубежных архивов будут в течение ряда лет размещаться на портале Президентской библиотеки. Все они так или иначе отражают предысторию Второй мировой войны, её ход и итоги.

Первая часть комплекса материалов охватывает период с января 1933 года. по 31 августа 1939 года. В неё включено более 1700 документов.

Посетители ресурса смогут, в частности, ознакомиться с малоизвестными документальными свидетельствами, отражающими позиции Советского Союза и других государств в период "вползания в войну".

Так в разделе о программной речи Гитлера на совещании с руководителями рейхсвера 3 февраля 1933 публикуется агентурный материал - перевод протокольной записи.

Служебная записка руководителей советской военной разведки Якова Берзина и Александра Никонова начальнику Штаба РККА Александру Егорову о значении "данцигского коридора" от 16 мая 1933 года позволяет оценить высокий уровень советской стратегической аналитики и прогнозирования. Агентурный материал советской военной разведки "Тайные предложения Гитлера английскому правительству" сообщает о закулисных консультациях руководства Германии и Великобритании.

Письмо советского военного атташе в Польше Семенова от 13 декабря 1934 года содержит интересное приложение - запись из дневника корреспондента ТАСС о воинственных настроениях среди польского генералитета - о тостах, поднимаемых высшими офицерами во время дружеского застолья: за союз Польши с Германией и Японией; за то, чтобы польская дивизия получила орден за взятие Киева.

Показательны сведения об откровениях польского посла в Иране: "Через несколько лет Германия начнёт войну против СССР; Польша добровольно или по принуждению поддержит её. В случае указанного конфликта, Польше выгоднее стать на германскую сторону". Посол собирался "всю свою деятельность… направить к убеждению персов и афганцев в необходимости активизации их роли в будущей войне против СССР".

К выложенным на портале Президентской библиотеки документам открыт свободный доступ для пользователей со всего мира. Все оцифрованные материалы снабжены архивным описанием на русском и английском языках.