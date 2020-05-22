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22.05.2020 12:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Президентская библиотека открыла доступ к предыстории Второй мировой

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Росархив и Президентская библиотека имени Ельцина представили комплекс оцифрованных архивных документов, в том числе - кино- и фотоматериалов, посвященных началу и причинам Второй мировой войны. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на портале Президентской библиотеки открыт уникальный информационный ресурс "Вторая мировая война в архивных документах".

Оцифрованные документы из архивных служб МИД России, Министерства обороны, ФСБ и СВР России, а также отечественных, трофейных и зарубежных архивов будут в течение ряда лет размещаться на портале Президентской библиотеки. Все они так или иначе отражают предысторию Второй мировой войны, её ход и итоги.

Фото: Sergey F. Proshchaev/youtube
Опубликована восьмая книга проекта "История, рассказанная народом"

Первая часть комплекса материалов охватывает период с января 1933 года. по 31 августа 1939 года. В неё включено более 1700 документов.

Посетители ресурса смогут, в частности, ознакомиться с малоизвестными документальными свидетельствами, отражающими позиции Советского Союза и других государств в период "вползания в войну".

Так в разделе о программной речи Гитлера на совещании с руководителями рейхсвера 3 февраля 1933 публикуется агентурный материал - перевод протокольной записи.

Служебная записка руководителей советской военной разведки Якова Берзина и Александра Никонова начальнику Штаба РККА Александру Егорову о значении "данцигского коридора" от 16 мая 1933 года позволяет оценить высокий уровень советской стратегической аналитики и прогнозирования. Агентурный материал советской военной разведки "Тайные предложения Гитлера английскому правительству" сообщает о закулисных консультациях руководства Германии и Великобритании.

Письмо советского военного атташе в Польше Семенова от 13 декабря 1934 года содержит интересное приложение - запись из дневника корреспондента ТАСС о воинственных настроениях среди польского генералитета - о тостах, поднимаемых высшими офицерами во время дружеского застолья: за союз Польши с Германией и Японией; за то, чтобы польская дивизия получила орден за взятие Киева.

Фото: Банк России
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Показательны сведения об откровениях польского посла в Иране: "Через несколько лет Германия начнёт войну против СССР; Польша добровольно или по принуждению поддержит её. В случае указанного конфликта, Польше выгоднее стать на германскую сторону". Посол собирался "всю свою деятельность… направить к убеждению персов и афганцев в необходимости активизации их роли в будущей войне против СССР".

К выложенным на портале Президентской библиотеки документам открыт свободный доступ для пользователей со всего мира. Все оцифрованные материалы снабжены архивным описанием на русском и английском языках.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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