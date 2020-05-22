С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б" с военным спутником

Утром 22 мая с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником военного назначения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, пуск осуществил в 10.31 по московскому времени боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил. Предстартовая подготовка и сам старт прошли в штатном режиме.

Спутник запустили в интересах Минобороны РФ. В 2020 году ракета-носитель "Союз-2" стартовала с космодрома в Архангельской области уже в третий раз.