Коронавирус повлиял и на тысячелетнюю историю России. Точнее, на памятник "Тысячелетие России", который установлен 158 лет назад в Новгородском Кремле. Недавно тут проводили дезинфекцию территории. Продезинфицировали и старинный монумент.

Для выполнения этой задачи вызвали специалистов 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии Западного военного округа. И вскоре появились сообщения, что после "химической атаки" пострадал старинный памятник и Магдебургские врата XII века.

Один из местных депутатов Анна Черепанова даже обратилась в прокуратуру с требованием проверить факт повреждения памятника, основываясь на фотографиях, которые появились в Сети. Черепанова назвала химобработку памятника "бессмысленной акцией” и заявила, что это должно квалифицироваться как вандализм.

Корреспондент "Родины" позвонил в Новгородский Кремль. Там заявили, что "обработка непосредственно памятника не была включена в перечень объектов для дезинфекции”. А для исключения ситуаций, которые могут привести к повреждению объектов при попадании на них раствора, там проконсультировались с биологами-реставраторами музея.

Но судя по фото, памятник тоже обработали.

- Специалисты подтвердили безопасность дезинфицирующего средства. Это был слабый раствор хлора, не способный нанести вред памятникам, - отметила начальник отдела хозяйственной службы Елена Петрова. Она сопровождала процесс дезинфекции музейной территории.

В музее подтверждают, что в зону обработки действительно попал и нижний ярус памятника "Тысячелетие России”, но уверяют, что это не могло нанести ему ущерб. То же можно сказать и о площадке перед Магдебургскими вратами.

Но на памятнике отчетливо видны белые подтеки. Правда, появились они не после обработки раствором, а задолго до этого.

Новгородский музей-заповедник предоставил "Родине” фото 2015 года, на котором видны такие же подтеки.

В Новгороде запросили экспертизу у петербургской компании, которая занималась памятником несколько лет назад.

Там сообщили, что это так называемые "известковые высолы”. Они образуются из-за того, что между секциями памятника со временем расходятся швы и туда попадает влага.

Это говорит о том, что "Тысячелетию России” в принципе, а не из-за обработки нижней его части хлорным раствором, нужна реставрация. Масштабных работ на памятнике не проводилось более четверти века и в Новгородском кремле надеются, что эти негативные новости помогут привлечь внимание к проблеме и положительному решению о ремонте монумента.

Кстати, в конце мая "Тысячелетие России” обычно моют. Судя по всему, обычная процедура в этом году привлечет больше внимания, чем обычно.