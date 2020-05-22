Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
22 мая 2020 г. 17:40
Общество
Текст: Артем Локалов

Дезинфекция "Тысячелетия"

Что произошло с древним памятником после его обработки хлором
Коронавирус повлиял и на тысячелетнюю историю России. Точнее, на памятник "Тысячелетие России", который установлен 158 лет назад в Новгородском Кремле. Недавно тут проводили дезинфекцию территории. Продезинфицировали и старинный монумент.
Памятник "Тысячелетие России" в конце XIX века. Фото: издание Книжного магазина И.И. Доррер
Памятник "Тысячелетие России" в конце XIX века. Фото: издание Книжного магазина И.И. Доррер

Для выполнения этой задачи вызвали специалистов 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии Западного военного округа. И вскоре появились сообщения, что после "химической атаки" пострадал старинный памятник и Магдебургские врата XII века.

Один из местных депутатов Анна Черепанова даже обратилась в прокуратуру с требованием проверить факт повреждения памятника, основываясь на фотографиях, которые появились в Сети. Черепанова назвала химобработку памятника "бессмысленной акцией” и заявила, что это должно квалифицироваться как вандализм.

Фото: из собрания Новгородского музея-заповедника
Что вы знаете о "Тысячелетии России"?

Корреспондент "Родины" позвонил в Новгородский Кремль. Там заявили, что "обработка непосредственно памятника не была включена в перечень объектов для дезинфекции”. А для исключения ситуаций, которые могут привести к повреждению объектов при попадании на них раствора, там проконсультировались с биологами-реставраторами музея.

Но судя по фото, памятник тоже обработали.

- Специалисты подтвердили безопасность дезинфицирующего средства. Это был слабый раствор хлора, не способный нанести вред памятникам, - отметила начальник отдела хозяйственной службы Елена Петрова. Она сопровождала процесс дезинфекции музейной территории.

В музее подтверждают, что в зону обработки действительно попал и нижний ярус памятника "Тысячелетие России”, но уверяют, что это не могло нанести ему ущерб. То же можно сказать и о площадке перед Магдебургскими вратами. 

Но на памятнике отчетливо видны белые подтеки. Правда, появились они не после обработки раствором, а задолго до этого.

Новгородский музей-заповедник предоставил "Родине” фото 2015 года, на котором видны такие же подтеки.

"Известковые высолы" на памятнике "Тысячелетие России" в 2015 году. / предоставлено Новгородским музеем-заповедником

В Новгороде запросили экспертизу у петербургской компании, которая занималась памятником несколько лет назад.
Скульптор Тугаринов прокомментировал возвращение памятника маршалу Жукову

Там сообщили, что это так называемые "известковые высолы”. Они образуются из-за того, что между секциями памятника со временем расходятся швы и туда попадает влага.

Это говорит о том, что "Тысячелетию России” в принципе, а не из-за обработки нижней его части хлорным раствором, нужна реставрация. Масштабных работ на памятнике не проводилось более четверти века и в Новгородском кремле надеются, что эти негативные новости помогут привлечь внимание к проблеме и положительному решению о ремонте монумента.

Кстати, в конце мая "Тысячелетие России” обычно моют. Судя по всему, обычная процедура в этом году привлечет больше внимания, чем обычно.

Темы дня:
#коронавирус
Почему традиционный для России овощ страна закупает в Китае
26.04.2020 История

Все по чесноку

Удивительно, но традиционный для русского стола чеснок, который, как говорят, хорош для профилактики коронавируса, почти полностью закупается в Китае. Как так произошло и что делается, чтобы в России ели свой чеснок, - в новой публикации "Родины" про главные "карантинные" товары

Как село в Нижегородской губернии стало родиной русского лимона
23.04.2020 История

Вопрос на лимон

Лимоны вслед за гречкой и туалетной бумагой стали символами карантинно-коронавирусных времен в России. Но если крупу и бумагу мы производим сами, то резко подорожавшие лимоны завозим из-за границы. Хотя вообще-то есть свои

Как на Руси жили без туалетной бумаги
14.04.2020 Новости

Бумага терпит

Гречка и туалетная бумага - символы трудных времен. Так было в 1998-м, в 2014-м, так повторилось в 2020-м, когда эти товары стали массово скупать, едва появились слухи о карантине из-за коронавируса. Но если гречневая крупа известна у нас с древних времен, то туалетная бумага - только полвека

#журнал Родина
#музеи