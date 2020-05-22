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22.05.2020 17:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге объявили набор добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

НИИ гриппа имени Смородинцева объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцины против COVID-19.

Фото: iStock
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Как отмечается в объявлении, которое НИИ распространил в социальных сетях, в клинических испытаниях смогут принять участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет. Правда, участие беременных или кормящих женщин не допускается.

Также не смогут записаться добровольцами те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию.

Участники не должны иметь хронических заболеваний в стадии обострения, также не допускаются соискатели с психическими болезнями. Не смогут протестировать на себе вакцину также граждане, которые злоупотребляют алкоголем, наркотиками или курят больше 10 сигарет в день.

Здоровье всех добровольцев будет застраховано, а за участие в испытаниях они получат денежную выплату. Правда, сроки проведения испытаний пока не определены. В НИИ объясняют это тем, что пока протоколы исследований находятся на этапе согласований.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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