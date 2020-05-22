В Петербурге найдены тела двух неблагополучных подростков

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства смерти двух подростков из неблагополучных семей. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, их обнаружили в одном и том же доме на Кронверкском проспекте - одного в квартире, другого у входа на чердак.

По информации полиции, первому из погибших 15 лет, второй - на год старше.

- Оба состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, семьи не полные, - уточнили в управлении.

При первичном осмотре признаков насильственной смерти не установлено, причину гибели подростков установит вскрытие. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.