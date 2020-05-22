В Петербурге следователь полиции задержана за взятку в миллион рублей

В Петербурге следователя Главного следственного управления регионального ГУ МВД России задержали за получение взятки в особо крупном размере. По версии управления собственной безопасности, 43-летняя женщина получила более миллиона рублей от подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, деньги переходили из рук в руки траншами, с ноября 2019 по апрель 2020. При получении очередной суммы в 120 тысяч рублей взяточницу задержали - в собственном автомобиле у здания, где она работала.

- За денежное вознаграждение следователь сначала способствовала изменению подозреваемой адреса для содержания под домашним арестом, а затем и вовсе изменила меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, - рассказали в главке. - И это несмотря на то, что преступление относится к категории средней тяжести и предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Теперь сотрудница МВД сама стала фигурантом уголовного дела - о получении взятки в особо крупном размере. В соответствии со статьей 290 УК РФ ей может грозить штраф в размере до стократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

- В ГУ МВД России проводится служебная проверка, по результатам которой указанная сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, - добавили в управлении.