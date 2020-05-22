В Петербурге скончались еще три человека с COVID-19, в том числе врач

В Петербурге подтверждено еще три смертельных случая от COVID-19. Как сообщили в городском комитете по здравоохранению со ссылкой на комиссию по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, двое погибших - женщина 66 лет и мужчина 48 лет. Один из скончавшихся был врачом.

- Пациенты имели ряд заболеваний, в том числе хронический гепатит, гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца, - сообщили в комздраве. - Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией.

Сейчас в Санкт-Петербурге помощь пациентам с коронавирусом оказывает 21 стационар, в том числе шесть федеральных медучреждений. Подтверждено 107 смертельных случаев. По информации Смольного на 20 мая, 68 сотрудников медицинских учреждений, заразившихся на работе, получили выплаты по 300 тысяч рублей из городского бюджета получили. По миллиону рублей получили семьи троих умерших медиков.