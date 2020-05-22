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22.05.2020 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге восстановили граффити с портретом Данилы Багрова

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Авторы граффити с портретом Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова из кинофильма "Брат" отреставрировали рисунок, который на днях вандалы залили краской. О том, что изображение восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя стрит-арт-проекта HoodGraff Артема Буржа.

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
В Петербурге залили краской граффити с Сергеем Бодровым

Отметим, что всего несколько дней назад, 18 мая, когда стало известно о порче граффити, художники не собирались приводить его в порядок немедленно. Бурж тогда заявил, что художники заняты в других проектах и займутся реставрацией, когда будет время.

Портрет Данилы Багрова появился на трансформаторной будке недалеко от Александро-Невской Лавры в 2014 году и быстро стал одной из самых знаменитых неформальных достопримечательностей Петербурга. Это "нападение" на рисунок - не первое. В 2018 году вандалы уже пытались избавиться от него с помощью краски: после того, как рисунок был испорчен, появились предложения закрасить граффити. Однако пока оно остается на своем месте, убрана только первоначальная надпись "В чем сила, брат?"

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