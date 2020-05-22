На Кубани количество случаев COVID-19 превысило три тысячи

В Краснодарском крае за последние сутки выявлено 92 подтвержденных случая COVID-19 (от двух лет до 91 года). Об этом сообщили в Оперативном штабе региона. В результате число пациентов с коронавирусом на Кубани на сегодняшний день превысило три тысячи и составило 3066 человек. С начала пандемии зафиксировано 26 случаев летального исхода.

По данным оперштаба, среди выявленных пациентов - 59 женщин и 33 мужчины (в их числе двухлетний ребенок в Ейском районе и 14-летний подросток в Калининском). Больше всего случаев в Краснодаре - 27, Сочи - 9, Кавказском районе - 8, Гулькевичском районе и Армавире - 7, Белореченском районе - 5, в Новороссийске - 4.

Из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 на Кубани 175 детей. Причем 1764 пациента уже выздоровели, из них 120 за последние сутки.

- 38 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии в краснодарской СКИБ, инфекционной больнице № 2 Сочи, инфекционной больнице № 3 Новороссийска, горбольнице Горячего Ключа, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, горбольнице № 1 Краснодара, краевых больницах № 1 и № 2. Все они подключены к аппаратам ИВЛ, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

Сообщается, что всего с начала пандемии к медикам обратились с подозрением на коронавирус 7679 человек (из них 763 несовершеннолетних). Продолжают стационарное лечение 2127 пациентов, в том числе 161 ребенок. Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 12 976 жителей, включая 372 несовершеннолетних.

В обсерваторы на территории десяти городов и районов края помещен 2441 человек. За все время через них прошло 5 745 граждан. У 38 из них был выявлен коронавирус.