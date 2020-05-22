В Краснодаре осудили серийного похитителя золотых цепочек

Советский районный суд Краснодара признал виновным 27-летнего жителя Ставропольского края в совершении шести преступлений по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества". Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как было установлено судом, с июня по июль прошлого года днем злоумышленник срывал золотые цепочки с пожилых женщин на улицах Онежской, Тургенева, Стасова, Уральской, Фестивальной и Зиповской в Краснодаре и скрывался. Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов. Общий ущерб составил свыше 115 тысяч рублей.

Виновному назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, куда его отправили под конвоем.

Защитники обвиняемого пытались обжаловать вердикт, однако, судья оставил его без изменений.

Приговор вступил в законную силу.