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22.05.2020 12:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ростовский онкоцентр возобновил госпитализацию во всех отделениях

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии в Ростове-на-Дону возобновил госпитализацию во все клинические отделения.
Фото: Пресс-служба "ФГБУ НМИЦ онкологии" Минздрава России Фото: Пресс-служба "ФГБУ НМИЦ онкологии" Минздрава России
Фото: Пресс-служба "ФГБУ НМИЦ онкологии" Минздрава России

Напомним, в конце апреля в отделении нейроонкологии после выявления случаев коронавирусной инфекции был объявлен карантин, в нескольких отделениях корпуса была приостановлена госпитализация.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"На сегодняшний день противоэпидемические мероприятия завершены - центр работает на полную мощность", - сообщает пресс-служба центра. Сейчас здесь в полном объеме оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь пациентам со злокачественными новообразованиями по всем профилям онкологии.

- Наши пациенты - это люди с ослабленным иммунитетом, смещение сроков лечения которых может негативно повлиять на дальнейший прогноз. Зачастую развитие онкопроцесса протекает столь стремительно, что медлить нельзя. Поэтому в центре предприняты меры, позволяющие проводить сложное лекарственное противоопухолевое, лучевое или хирургическое лечение - говорит генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, профессор Олег Кит.

Пациентам, которым необходимо диспансерное обследование, онкологи рекомендуют на период пандемии при отсутствии жалоб отложить визит к врачу. Но при наличии жалоб и медицинских показаний онкобольные получают плановое лечение безотлагательно.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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При этом в связи с пандемией COVID-19 временно введены строгие ограничения и новые условия приема, направленные на обеспечение эпидемической безопасности во время лечения пациентов. Ведь онкобольные входят в группу повышенного риска, для которых инфекция особенно опасна.

В центре оборудован временный приемно-смотровой блок, где в обязательном порядке проводится забор анализа на вирус. Обработка теста проводится также в онкоцентре, в лаборатории вирусологии, которая сейчас работает в две смены. Тест проводится бесплатно и готов за 48 часов. Регулярное тестирование на COVID-19 проходят не только онкобольные, но и все сотрудники медицинского учреждения. Кстати, для удобства пациентов разработан специальный онлайн-ресурс для получения информации по результатам теста.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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