В Анапе женщина не пустила в подъезд семью без масок

В Анапе местная жительница преградила вход в подъезд жилого дома матери с детьми из-за того, что они были без масок. Об этом сообщил телеканал "360".

В Сети появилось видео инцидента, который произошел 18 мая на улице Лермонтова. В кадре женщина агрессивно повторяет: "Ты не пройдешь! У нас масочный!" и продолжает нецензурно выражаться, не пуская семью в подъезд. Дети испугались и расплакались от громких криков.

Как выяснилось, семье удалось пройти в подъезд, где они живут, только через пожарную дверь.

Кстати, конфликт начался раньше. Как рассказала родственница пострадавшей, снявшей инцидент на видео, за несколько минут до этого кричащая женщина специально толкнула ее в магазине, а потом опередила при входе в подъезд.

Причем сама она в этом доме не живет. Ранее пострадавшая женщина, временно приехавшая из Московской области, ее не видела.

В Сети это видео набирает популярность. Ролик активно растиражировали в соцсетях и прессе. Только на YouTube он набрал более 50 тысяч просмотров. Кроме того, местный житель, не знакомый с участниками конфликта, даже снял на него пародию. А пользователи интернета уверены, что фраза "У нас масочный" скоро станет мемом.