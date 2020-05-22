В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова

Организация объединенных наций должна отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины. С таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев на заседании Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму.

По его словам, данная тема очень редко звучит в мировых СМИ, хотя есть, о чем говорить. "Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу", - цитирует депутата РИА Новости.

Все это противоречит всем основам международного права, отметил представитель Крыма. Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.

Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией. Эти поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде. За минувшие годы в Крыму был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.