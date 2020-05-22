В Волгограде за убийство инвалида осудили сиделку

Третий апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора о признании 53-летней жительницы Волгограда виновной в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вердикт вступил в силу. Осужденная проведет 12,5 года в исправительной колонии общего режима.

30 января 2019 года женщина распивала спиртные напитки в квартире 81-летнего инвалида первой группы, за которым по договору с родственниками была закреплена в качестве сиделки.

За стариком в этот момент она не ухаживала должным образом. С трудом пенсионер сам снял с себя подгузник. Увидев это, сиделка начала оскорблять его. Возникла ссора. И женщина забила подопечного, прикованного к постели, утюгом и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сиделка даже не пыталась скрыться. Переночевав в квартире, она пошла в магазин. В это время в квартиру пришли сын и дочь пенсионера, которые обнаружили труп и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Вину подсудимая полностью признала.