Волгоградцу предъявили обвинение за фото гестаповца в "Бессмертном полку"

Жителю Волгограда, разместившему на сайте "Бессмертного полка" фотографию группенфюрера СС Генриха Мюллера, предъявлено обвинение в реабилитации нацизма.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, молодой человек 3 мая зарегистрировал на сайте патриотической акции начальника тайной полиции Гестапо Генриха Мюллера, указав при этом, что на фотографии запечатлен "Михайловский Геннадий". Изображение гестаповца попало в трансляцию с фотографиями советских солдат и офицеров.

После скандала было возбуждено уголовное дело. Задержанный волгоградец категорически отрицал свою причастность к размещению фотографии одного из нацистов, но криминалистам удалось получить объективные данные.

"Своими действиями подозреваемый публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором международного военного трибунала в Нюрнберге", - сообщает СКР.

Отметим, что санкции ст. 354.1 УК России предусматривают штраф до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.