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22.05.2020 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградцу предъявили обвинение за фото гестаповца в "Бессмертном полку"

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителю Волгограда, разместившему на сайте "Бессмертного полка" фотографию группенфюрера СС Генриха Мюллера, предъявлено обвинение в реабилитации нацизма.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, молодой человек 3 мая зарегистрировал на сайте патриотической акции начальника тайной полиции Гестапо Генриха Мюллера, указав при этом, что на фотографии запечатлен "Михайловский Геннадий". Изображение гестаповца попало в трансляцию с фотографиями советских солдат и офицеров.

После скандала было возбуждено уголовное дело. Задержанный волгоградец категорически отрицал свою причастность к размещению фотографии одного из нацистов, но криминалистам удалось получить объективные данные.

"Своими действиями подозреваемый публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором международного военного трибунала в Нюрнберге", - сообщает СКР.

Отметим, что санкции ст. 354.1 УК России предусматривают штраф до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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