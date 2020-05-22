Врач рассказала, что защищает ребенка в утробе матери от COVID-19

Почему младенец рождается здоровым от коронавирусной мамы? Что защищает его от инфекции? И когда беременность приходится прерывать?

Эти вопросы корреспондент "Российской газеты" задал заведующей акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой, врачу-гинекологу Надежде Сагаевой. Недавно она приняла первые в Калмыкии роды у женщины с COVID-19.

Надежда Мунановна, в вашем отделении две пациентки с коронавирусом благополучно родили малышей. Роды были трудными?

Надежда Сагаева: В обоих случаях заболевание диагностировалось в легкой степени. У первой пациентки это были первые роды, у второй - третьи. Обе родили легко.

Им заранее рассказали, как все будет проходить, поэтому роженицы не боялись и вели себя правильно. Одна женщина после получения отрицательных результатов теста на коронавирус уже выписана вместе с ребенком. Вторая еще нет. Пока мы ожидаем результаты тестов, она отделена от ребенка. У нас еще есть беременные женщины, которые находятся под наблюдением, но они пока не рожали.

А как вообще получается, что у инфицированной коронавирусом женщины рождается здоровый ребенок?

Надежда Сагаева: Это происходит потому, что плацентная ткань не пропускает вирусы в организм ребенка. Но коронавирус может передаться ему после родов воздушно-капельным путем, поэтому нужно действовать осторожно.

Как принимают роды у женщин с коронавирусом? В чем их особенность?

Надежда Сагаева: Сами роженицы находятся в масках, а медперсонал использует все средства индивидуальной защиты, чтобы исключить вероятность заражения. Многое, конечно, зависит от степени тяжести заболевания.

Поскольку у нас были легкие пациенты, все прошло хорошо. Но, конечно, мы сильно волновались. Ведь это не до конца изученная инфекция и первые такие роды в Калмыкии. Мы постоянно следили за гемодинамикой и сатурацией, то есть за насыщением крови кислородом, чтобы не пропустить дыхательную недостаточность. Была опасность осложнения из-за кровотечения.

А при тяжелой степени заболевания и дыхательной недостаточности, возможно, пришлось бы прибегнуть к экстренному родоразрешению.

Вы принимали роды в средствах индивидуальной защиты. Но в защитном костюме и очках непросто работать, особенно в теплое время года в Калмыкии.

Надежда Сагаева: Да, принимая роды у инфицированных пациенток, мы используем противочумные костюмы, очки и перчатки. Это даже не обсуждается. Конечно, неудобно, жарко, очки запотевают. Но, знаете, в тот момент попросту забываешь о собственных неудобствах. Главное, чтобы женщине было удобно, чтобы ребенок не пострадал, а сами роды прошли хорошо.

Фото: Из архива Надежды Сагаевой.

Что происходит с ребенком, когда он рождается от коронавирусной мамы?

Надежда Сагаева: В случае с инфицированной пациенткой, мы исключаем контакт кожа с кожей, то есть не прикладываем ребенка к матери. Чтобы инфекция не передалась ему воздушно-капельным путем, мы сразу отделяем ребенка от матери. Его изолируют. И берут тест на коронавирусную инфекцию из носоглотки и ротоглотки. После этого за состоянием ребенка наблюдают педиатры.

Может ли женщина кормить ребенка грудью, если она болеет или переболела коронавирусом?

Надежда Сагаева: Лактация у женщины сохраняется. После отрицательных результатов на короновирусную инфекцию у мамы и ребенка их выписывают. И разрешают кормление грудью. Разумеется, выписка происходит, если дома нормальная эпидемическая обстановка, а среди окружающих нет инфицированных.

А как происходило лечение беременных женщин с коронавирусом? Не опасно ли это для ребенка?

Надежда Сагаева: Обе наши пациентки перенесли коронавирус в легкой степени. В этом случае особых отличий при лечении беременных женщин нет. Ведется наблюдение за их самочувствием, при необходимости используются жаропонижающие и противовирусные препараты. Конечно, назначаются медикаменты, которые не вредны для ребенка. Тем более, что после 20 недель, когда у плода уже сформировались органы, такое лечение не опасно.

Есть ли случаи, связанные с коронавирусом, при которых необходимо прерывать беременность?

Надежда Сагаева: На этот счет имеются разные точки зрения. Поначалу рекомендовалось прерывать беременность сроком до 12 недель у пациенток с COVID-19, но сейчас на это смотрят несколько иначе. Если речь идет о легкой форме заболевания, если беременность желанная, индуцированная, с ЭКО, то прерывать ее необязательно. В каждом конкретном случае врачи принимают решение по ситуации. Конечно, если при первом скрининге на 12-13 неделе выявляются врожденные пороки, особенно несовместимые с жизнью ребенка, то женщине предложат прервать такую беременность.

Ходят ли беременные с коронавирусом в женские консультации и не представляет ли это опасности?

Надежда Сагаева: Из-за сложившейся эпидемической ситуации инфицированные пациентки наблюдаются дистанционно. В случае необходимости специалист приезжает к ним в защитном костюме, проводит смотр и берет анализы. Все это делается на дому.

Требуется ли выписанному младенцу какой-то особый уход и наблюдение?

Надежда Сагаева: Главное условие - соблюдать эпидемический режим. Нужно надевать маску при общении с ребенком, стараться выдерживать изоляцию, чтобы и у мамы, и у ребенка было меньше контактов с внешним миром.

Советы беременным от врача Сагаевой

Совет первый. Из-за изменений в организме беременные женщины более подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Поэтому для них особенно важно соблюдать меры социального дистанцирования и санэпидрежим. Необходимо снизить количество контактов, следить за своим самочувствием, использовать маску, почаще измерять температуру и мыть руки.

Совет второй. Все беременные женщины должны наблюдаться в женской консультации дистанционно. А для сдачи анализов и обследования участковый доктор назначит время, в которое они могут прийти, чтобы не пересекаться с другими пациентками.

Совет третий. Обязательно нужно проходить обследование при первом и втором триместре.

Совет четвертый. На роды надо идти психологически подготовленными и ничего не бояться.

Кстати

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В Ростовской области у 24 беременных женщин выявили коронавирус. 12 из них уже выздоровели, а за остальными наблюдают медики. За время эпидемии у 11 женщин с легким и средним течением болезни родились уже 13 детей.

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