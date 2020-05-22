Челябинск и Тюмень готовы к поэтапному снятию ограничений по COVID-19

Челябинская и Тюменская области готовы к постепенному снятию карантинных ограничении, сообщает управление полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

Как пояснили в ведомстве, для перехода к ослаблению карантина регионы должны соответствовать трем критериям. Во-первых, коэффициент распространения инфекции должен быть не больше 1,0. Во-вторых, свободный коечный фонд должен составлять не менее 50 процентов от нормативной потребности. И в-третьих, в день необходимо проводить не меньше 70 тестов на 100 тысяч населения.

В Челябинской области по данным на вчерашний день первый показатель составляя 0,9. Второй - 50,3 процента, а третий - 99 на 100 тысяч населения

В Тюменской области коэффициент распространения COVID-19 такой же - 0,9, свободный коечный фонд - 64,3 процента, а охват населения тестированием - 296.

- Таким образом, по состоянию на 21 мая всем трем условиям для первого этапа снятия ограничительных мероприятий соответствуют только Тюменская и Челябинская области, - отмечают в полпредстве.

В Югре и на Ямале есть недостаток свободного коечного фонда (там свободны соответственно 42,2 и 28,7 процентов). А в Свердловской и Курганских областях к снятию ограничений не позволяет перейти высокие темпы распространения инфекции (коэффициенты 1,3 и 1,6). Впрочем, ситуация меняется каждый день, и даже незначительный всплеск заболеваемости может повлиять на итоговые цифры.

Добавим, что на первом этапе снятия ограничений разрешается возобновить работу предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами (площадью до 400 квадратных метров) при условии единовременного нахождения в них не более 100 посетителей. Возможны занятия спортом на открытом воздухе и прогулки при условии соблюдения социальной дистанции.

Стоит отметить, что оба региона уже начали смягчать режим, частично разрешив торговлю непродовольственными товарами и работу сферы услуг. Однако режим обязательной самоизоляции продлен на их территориях до конца мая.