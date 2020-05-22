Мировой нефтяной совет поздравил Югру с рекордом в добыче нефти

Новости

Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска 05:28
В Приамурье задержали полицейского за получение крупной взятки 05:09
В электронную трудовую книжку могут начать включать весь рабочий стаж 05:00
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова 04:59
Семья Джамаля Хашкаджи простила виновных в убийстве журналиста 04:22
В Приморье "спасли" экипаж аварийной субмарины 04:17
В нацпарке Приморья задержали браконьера с винтовкой Мосина 03:49
О'Брайен: США не планируют выходить из СНВ-3 03:48
Власти Рио-де-Жанейро объявили о грядущей отмене карантина 03:20
Трамп распорядился приспустить флаги в США в память о жертвах COVID-19 02:42
Пентагон разрешил набирать в армию переболевших COVID-19 людей 02:12
В Китае предложено отказаться от рукопожатий 01:35
В Сирии мирные жители погибли при взрыве бомбы в окрестностях Дейр-эз-Зора 01:17
В США скончался один из старейших сотрудников Белого дома 01:02
Экс-дипломат США объяснил выход из Договора по открытому небу 00:48
В России зрителей в театрах могут начать рассаживать в шахматном порядке 21.05.2020
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года 21.05.2020
В РФС не исключили досрочного завершения сезона в РПЛ 21.05.2020
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний 21.05.2020
Глава Минздрава назвал возможный срок появления вакцины от коронавируса 21.05.2020
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая 21.05.2020
Минобороны сообщило о снижении числа военных с выявленным коронавирусом 21.05.2020
Йоргос Лантимос снимет готический вестерн по "Чудищу Хоклайнов" 21.05.2020
АвтоВАЗ порадует россиян новыми кроссоверами 21.05.2020
Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ 21.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
22.05.2020 04:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мировой нефтяной совет поздравил Югру с рекордом в добыче нефти

Текст: Елена Панова
Президент Мирового нефтяного совета Тора Фьерана поздравил всех жителей Югры и предприятия, ведущие добычу углеводородов в регионе, с достижением очередной рекордной отметки в добыче нефти.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, в эти дни Югра отмечает событие, можно сказать, исторической важности. 20 мая в регионе добыли 12-миллиардную по счету тонну нефти с того момента, когда в 1964 году здесь забили первые промышленные скважины и было начато активное освоение недр региона. Показательно, что произошло это в год 90-летия округа.

Фото: Иван Лексунин/РГ
В Югре добыли 12-миллиардную тонну черного золота

- Примите мои поздравления от имени Мирового нефтяного совета, - написал в своем поздравлении его глава. - В этот важный для нефтегазовой отрасли России и региона год желаю Югре, компаниям, работающим в округе, двигаться к новым достижениям, продолжая разработку всех ваших месторождений мирового уровня безопасно, ответственно и устойчиво. Занимая лидирующую позицию в России по объемам добычи нефти, Югра вносит значительный вклад в мировую нефтедобычу и обеспечение энергобезопасности.

Как отметил Тора Фьерана, для Мирового нефтяного совета очевидно, что регион придает большое значение развитию стратегических международных партнерств в энергетической сфере.

- Мне приятен тот факт, что в этом году Югра стала площадкой проведения отраслевой школы Российского национального комитета Мирового нефтяного совета "Энергений", вовлекающей и задействующей в своей работе молодых профессионалов нашей отрасли, а также студентов ТЭК - людей, за которыми наше будущее. Считаю, что в эпоху роста энергопотребления подготовка компетентных кадров - ключевой фактор успешного развития энергетической отрасли мира, - заключил глава Совета.

Фото: iStock
Югра вошла в топ-10 регионов России по знанию цифровых технологий

Напомним, первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 1978 году.

Наращивая мощности, регион в дальнейшем практически каждые три года добывал по миллиарду черного золота.

Отметим, Югра - основной нефтедобывающий регион России: на его долю приходится около 42 процентов общероссийской добычи.

Ресурсы округа обеспечивают энергетическую безопасность страны, являются базой для дальнейшего развития хозяйственного комплекса государства.

Добычу нефти на территории Югры ведут 43 предприятия. В их структурах работают более 180 тысяч человек. Лидирующие места по добыче нефти принадлежат компаниям "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ". В совокупности эти предприятия добывают 80,2 процента всей нефти в Югре.

Справка

Мировой нефтяной совет (МНС) - некоммерческая, неполитическая организация, имеющая благотворительный статус в Великобритании и аккредитованная Организацией Объединенных Наций как неправительственная организация (НПО). МНС существует для содействия устойчивому управлению и использованию мировых нефтяных ресурсов для всеобщего блага. Раз в три года МНС проводит Мировой нефтяной конгресс, охватывающий все аспекты отрасли, включая управление промышленностью и ее социальное, экономическое и экологическое влияние.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции
Минобороны развернет в Дагестане два госпиталя для борьбы с COVID-19
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве