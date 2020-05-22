Мировой нефтяной совет поздравил Югру с рекордом в добыче нефти

Президент Мирового нефтяного совета Тора Фьерана поздравил всех жителей Югры и предприятия, ведущие добычу углеводородов в регионе, с достижением очередной рекордной отметки в добыче нефти.

Напомним, в эти дни Югра отмечает событие, можно сказать, исторической важности. 20 мая в регионе добыли 12-миллиардную по счету тонну нефти с того момента, когда в 1964 году здесь забили первые промышленные скважины и было начато активное освоение недр региона. Показательно, что произошло это в год 90-летия округа.

- Примите мои поздравления от имени Мирового нефтяного совета, - написал в своем поздравлении его глава. - В этот важный для нефтегазовой отрасли России и региона год желаю Югре, компаниям, работающим в округе, двигаться к новым достижениям, продолжая разработку всех ваших месторождений мирового уровня безопасно, ответственно и устойчиво. Занимая лидирующую позицию в России по объемам добычи нефти, Югра вносит значительный вклад в мировую нефтедобычу и обеспечение энергобезопасности.

Как отметил Тора Фьерана, для Мирового нефтяного совета очевидно, что регион придает большое значение развитию стратегических международных партнерств в энергетической сфере.

- Мне приятен тот факт, что в этом году Югра стала площадкой проведения отраслевой школы Российского национального комитета Мирового нефтяного совета "Энергений", вовлекающей и задействующей в своей работе молодых профессионалов нашей отрасли, а также студентов ТЭК - людей, за которыми наше будущее. Считаю, что в эпоху роста энергопотребления подготовка компетентных кадров - ключевой фактор успешного развития энергетической отрасли мира, - заключил глава Совета.

Напомним, первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 1978 году.

Наращивая мощности, регион в дальнейшем практически каждые три года добывал по миллиарду черного золота.

Отметим, Югра - основной нефтедобывающий регион России: на его долю приходится около 42 процентов общероссийской добычи.

Ресурсы округа обеспечивают энергетическую безопасность страны, являются базой для дальнейшего развития хозяйственного комплекса государства.

Добычу нефти на территории Югры ведут 43 предприятия. В их структурах работают более 180 тысяч человек. Лидирующие места по добыче нефти принадлежат компаниям "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ". В совокупности эти предприятия добывают 80,2 процента всей нефти в Югре.

Справка

Мировой нефтяной совет (МНС) - некоммерческая, неполитическая организация, имеющая благотворительный статус в Великобритании и аккредитованная Организацией Объединенных Наций как неправительственная организация (НПО). МНС существует для содействия устойчивому управлению и использованию мировых нефтяных ресурсов для всеобщего блага. Раз в три года МНС проводит Мировой нефтяной конгресс, охватывающий все аспекты отрасли, включая управление промышленностью и ее социальное, экономическое и экологическое влияние.