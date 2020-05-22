На Урале запатентовали электронную маску от коронавируса

Изобретатели из уральского атомного города Заречный придумали, запатентовали и начали производить электронную многоразовую маску для защиты медиков от коронавируса и прочих передающихся воздушно-капельным путем инфекций.

"Это прозрачный щиток, в верхней части которого - компактный ультрафиолетовый излучатель. Он создает вокруг лица защиту, проходя через которую РНК и ДНК вирусов разрушается. При этом маска безопасна для человека, так как прозрачное стекло не дает ультрафиолетовым лучам попасть в глаза и на лицо", - рассказали в пресс-службе Белоярской АЭС, чьи сотрудники опробовали новое средство защиты.

По словам разработчика Сергея Глядкова, изделие на 90 процентов эффективно. Работать над ним инноваторы начали несколько лет назад, но лишь появившиеся недавно технологии позволили изготовить компактные аккумуляторы, способные работать 7-8 часов без подзарядки.

"Направленное ультрафиолетовое излучение с длинной волны 254 нм обладает бактерицидным свойством и способно инактивировать вирусы. Маски с УФИ можно рекомендовать для использования медицинским персоналом во время работы", - говорит доктор медицинских наук, профессор ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России Светлана Хатькова.