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22.05.2020 00:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Обнимать нельзя уклоняться

Объявлена тема 6-й Уральской индустриальной биеннале
Текст: Иван Владимиров
Тема очередной 6-й Уральской биеннале современного искусства, которая должна состояться в 2021 году, заимствована у Екклесиаста. Его фраза "Время обнимать и время уклоняться от объятий" как нельзя лучше отвечает времени, когда не только объятие, но даже вежливое пожатие рук в знак приветствия выглядит жестом безрассудно рискованным.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Впрочем, комиссар Уральской биеннале Алиса Прудникова уверяет, что выбор Екклесиаста в собеседники, а этой цитаты - в качестве темы биеннале, вовсе не связан с желанием "хайпануть". Просто после темы "Бессмертие", которая определила магистральные сюжеты предыдущей 5-й биеннале, было решено обратиться к частному опыту, к переживанию границ тела, личного пространства, к осмыслению касания, права на прикосновение, и социальному опыту самоизоляции и выхода из нее, который требует осмысления.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Мы искали тему новой биеннале, отвечая на вопрос "Что делать после Бессмертия?" И нашли его в движении от макрокосма бессмертия к микрокосму собственного тела и его нового состояния в сегодняшнем переходном моменте. Конечно, тема объятий удивительно резонирует с сегодняшним испытанием неблизостью и неприкосновением, но я уверена, что эта дилемма останется актуальной еще долгое время", - говорит комиссар Уральской биеннале Алиса Прудникова.

Впервые Уральская индустриальная биеннале пройдет под крылом объединившихся в конце прошлого года институций - ГМИИ имени А.С.Пушкина и Государственного центра современного искусства в Екатеринбург. Открывая пресс-конференцию, Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина, сказала, что Уральскую биеннале можно назвать объединяющим "якорным проектом". Третьим организатором биеннале стал и Центра поддержки и развития современного искусства ZAART.

Особенность Уральской индустриальной биеннале в том, что тему заявляет не куратор, а команда биеннале. А уж именно на лучшее решение темы объявляется конкурс кураторов, российских и зарубежных. Поэтому насущная задача сейчас - выбор куратора. Процедура за десять лет отработана: манифест команды биеннале рассылается членам Экспертного совета. В этом году в него входят кураторы основного проекта прежних лет биеннале Шаоюй Вэн, Жоан Рибас, Ли Чженьхуа, Бильяна Чирич, Ярослава Бубнова, Космин Костинас, директора Ливерпульской и Стамбульской биеннале, Кристина Штейнбрехер-Пфандт, руководитель отдела новых медиа ГМИИ им. А.С.Пушкина Ольга Шишко и комиссар биеннале Алиса Прудникова.

Фото: пресс-служба ООО "ТНТ-Санкт-Петербург"
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Каждый из них предлагает две своих кандидатуры куратора, которые формулируют сжато свое видение раскрытия темы. После обсуждения присланных заявок, Экспертный совет объявляет шорт-лист финалистов. Финалисты пишут развернутые концепции, после чего эксперты делают окончательный выбор.

Собственно, с момента объявления темы - время пошло. Имя куратора должно быть объявлено летом 2020 года.

При этом выбор сроков проведения биеннале пока под вопросом. Многое будет зависеть от того, завершится ли пандемия и в какой режиме мы будем жить. Лионская биеннале, которая проходит примерно в те же сроки, что и Уральская биеннале, перенесла срок с сентября 2021 на сентябрь 2022. Екатеринбург пока рассчитывает на 2021-й, но окончательное решение будет приниматься вместе с куратором.

Культура Арт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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