Первые выгрузки ГСМ для котельных Ямала завершены

Первая загрузка 243 тонн газоконденсанта для нужд котельных села Халясавэй Пуровского района произведена еще 10 мая, закрыв потребность села в таком топливе на 100 процентов.Заметим, что это лишь малая часть всего необходимого топлива, которое будет поставляться в течение навигации по реке Пур.

Для нужд котельных и электростанций, находящихся в обслуживании АО Ямалкоммунэнерго", в навигацию-2020 будет доставлено порядка 61 тысячи тонн жидкого топлива.В сторону Ямала направляются танкеры со следующей партией.

18 мая из Омска по реке Обь двигаются нефтеналивные суда с дизельным топливом -6500 тонн для объектов коммунальной энергетики сел и деревень Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов.

Примечательно, что одну из первых приемок дизельного топлива в селе Мужи Шурышкарского района будут проводить расширенной комиссией. Представители АО "Ямалкоммунэнерго", АО "Ямалгосснаб" и перевозчика будут проверять не только качество доставляемого груза, но и правильность работы приборов учета при выгрузке и загрузке топлива.

Традиционно перевозкой опасного и важного для Арктического региона груза занимается крупнейшее из предприятий водного транспорта в Сибирском регионе России - АО "Иртышское пароходство".

Ближайшие выгрузки состоятся на предстоящей неделе.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"