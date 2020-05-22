У нападающего ФК "Урал" Павла Погребняка диагностировали COVID-19

Коронавирусную инфекцию диагностировали у нападающего футбольного клуба "Урал" Павла Погребняка. О результатах общекомандного тестирования на COVID-19 сообщает официальный портал клуба.

Тесты остальных игроков и персонала спортивной организации оказались отрицательными.

Как уточнили в пресс-службе "Урала", Павел переносит инфекцию в легкой форме, он чувствует себя нормально, за состоянием здоровья игрока следят медики.

Всего, по данным на 22 мая, в Свердловской области выявлено в общей сложности 3443 случая коронавирусной инфекции.