В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19

В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. 75-летняя женщина имела сердечно-легочную недостаточность. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больной, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

- За сутки в регионе подтверждены 80 новых диагнозов COVID-19, - сообщили в минздраве. - Скончалась 75-летняя пациентка с сердечно-легочной недостаточностью и рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии. Общее число выявленных случаев заболевания достигло 2132. Из них выздоровели и выписаны из больниц 754.

Число жертв пандемии в Челябинской области выросло до 25.