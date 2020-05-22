В Челябинской области завели дело из-за связанного воспитанника приюта

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после инцидента в копейском приюте, где воспитанника связали и остригли перед поездкой в больницу. Действия персонала детского учреждения квалифицированы по статье о жестоком обращением с детьми, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

- По поручению прокурора области проведена проверка информации СМИ о жестоком обращении с воспитанником "Социального реабилитационного центра для несовершеннолетних Копейского городского округа", - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Установлено, что 27 марта одного из подростков обстригли клочками, связали руки и с ремнем на шее вывели из здания к автомобилю с целью транспортировки в медицинскую организацию.

В связи с нарушением прав несовершеннолетнего главе Копейска внесено официальное представление прокуратуры об устранении нарушений закона, которое сейчас находится на рассмотрении.

Кроме того в отделе МВД по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о невыполнении обязанностей по воспитанию, связанном с жестоким обращением с ребенком (статья 156 УК РФ), расследование которого поставлен прокуратурой на особый контроль, отметили в ведомстве