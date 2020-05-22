Новости

Минобрнауки: студенты смогут сменить специальность на третьем курсе 18:08
В Дагестане спецназ ликвидировал бандгруппу из шести боевиков 18:04
МИД: США выходят из Договора по открытому небу под надуманным предлогом 18:02
В Сети появились 5000 редких и уникальных старинных карт 18:00
АвтоВАЗ рассказал, как продаются "автоматические" Lada Vesta и Xray 18:00
В Челябинской области завели дело из-за связанного воспитанника приюта 17:57
Очень дешево. СМИ узнали, сколько АвтоВАЗ заплатил за Chevrolet Niva 17:50
СМИ: В авиакатастрофе в Пакистане выжили 32 человека 17:48
В Петербурге объявили набор добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 17:44
Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу 17:36
Семин отреагировал на интервью гендиректора "Локомотива" 17:34
Ярославским баням разрешили работать без посетителей 17:34
Захарова поделилась видением будущего после пандемии 17:34
Матвиенко выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане 17:32
В Петербурге разрешили прощание с умершими 17:28
По факту смерти двух подростков в Петербурге возбуждено дело 17:28
Путин поручил выделить миллиард на защиту волонтеров от коронавируса 17:23
В Петербурге скончались еще три человека с COVID-19, в том числе врач 17:20
В Москве задержан нетрезвый таксист с поддельными правами 17:18
Препарат из морских ежей предложили применять в борьбе с COVID-19 17:11
Археологи сообщили о важной находке в месте рождения бога Рамы 17:06
Сбербанк применит искусственный интеллект для диагностики коронавируса 17:03
Кому не нужно уступать дорогу 17:00
На воронежской кондитерской фабрике произошла вспышка COVID-19 16:58
В РПЦ заявили о сложном материальном положении из-за COVID-19 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
22.05.2020 17:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области завели дело из-за связанного воспитанника приюта

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после инцидента в копейском приюте, где воспитанника связали и остригли перед поездкой в больницу. Действия персонала детского учреждения квалифицированы по статье о жестоком обращением с детьми, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

Фото: iStock
Омского мальчика, стоявшего на гречке, взяла под опеку бабушка

- По поручению прокурора области проведена проверка информации СМИ о жестоком обращении с воспитанником "Социального реабилитационного центра для несовершеннолетних Копейского городского округа", - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Установлено, что 27 марта одного из подростков обстригли клочками, связали руки и с ремнем на шее вывели из здания к автомобилю с целью транспортировки в медицинскую организацию.

В связи с нарушением прав несовершеннолетнего главе Копейска внесено официальное представление прокуратуры об устранении нарушений закона, которое сейчас находится на рассмотрении.

Кроме того в отделе МВД по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о невыполнении обязанностей по воспитанию, связанном с жестоким обращением с ребенком (статья 156 УК РФ), расследование которого поставлен прокуратурой на особый контроль, отметили в ведомстве

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин назвал дату пика коронавируса в России
Пособия по уходу за детьми увеличены вдвое
Голикова: Медицинская система России выдержала испытание коронавирусом
ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию
За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"