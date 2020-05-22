В Свердловской области скончались еще два человека с коронавирусом

Еще 135 случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки на Среднем Урале. Зафиксировано еще два случая смерти пациентов с COVID-19, сообщает оперштаб региона.

Как и ранее, больше всего пациентов с коронавирусом выявлено в Екатеринбурге. Также в сегодняшнюю статистику попал житель другого российского региона. Общее число случаев коронавирусной инфекции в Свердловской области достигло 3443. От осложнений скончались 12 человек.

Состояние 11 госпитализированных пациентов врачи оценивают как тяжелое. За время распространения коронавируса на территории региона медики вылечили 1063 человека.

Между тем

Вывозной борт доставил из индийских Тривандрума и Калькутты в Екатеринбург 41 россиянина. После прохождения таможенного и пограничного контроля, а также осмотра туристов отправили на 14-дневную изоляцию в обсерватор.