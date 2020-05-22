Военных экологов забросят на Ямал для уборки металлолома

Два военных вертолета эскадрильи Центрального военного округа, которая "прописана" в Челябинской области, вылетели на мыс Марре-Сале. Винтокрылые машины доставят на полуостров Ямал военнослужащих экологического взвода и триста тонн спецоборудования - все, что молжет потребоваться для очистки Арктики от мусора.

"Экипажи транспортно-боевого Ми-8 и тяжелого многоцелевого транспортного Ми-26 преодолеют около 2,5 тысячи километров, сделают четыре дозаправки на аэродромах - в Каменске-Уральском, Ханты-Мансийске, Сыктывкаре и Воркуте", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Из Бованенково, аэропорта у одноименного вахтового поселка, вертолеты перебросят военных экологов и грузы на мыс Марре-Сале.

"Планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га. В работах будет задействован 31 человек личного состава и 23 единицы техники. Металлолом разрежут, складируют и перевезут в места временного хранения", - сообщили в военном округе.

К выполнению задач специалисты приступят первого июня.