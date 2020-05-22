Религиозные организации освободят от уплаты налогов на период пандемии

Госдума приняла закон, одна из мер которого освобождает религиозные организации от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Поправка одобрена в рамках принятия закона о налоговых льготах для широкого круга лиц.

Кроме освобождения от налогов и взносов, в документе есть и другие льготы. А именно, пожертвования в любой форме от любых компаний в адрес некоммерческих и религиозных организаций будут относиться на издержки жертвователей и уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль.

Почему нужна такая норма, объяснил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он призвал не забывать, какую огромную роль играет религия в жизни россиян и какую поддержку оказывает всем, кто нуждается в помощи.

- Такие религиозные организации, как Русская православная церковь, централизованные религиозные организации мусульман, иудеев, буддистов даже в условиях эпидемии коронавируса продолжают нести служение и помогать людям, - подчеркнул парламентарий.