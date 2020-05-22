Рябков: РФ готова к диалогу с США по Договору по открытому небу

Россия готова провести переговоры с США по дальнейшей судьбе Договора по открытому небу, но не на их условиях. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Выдвинутые США условия абсолютно неприемлемы, категорически неприемлемы. Они бессмысленны, лишены каких-либо оснований", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им.Горчакова. Его слова приводит ТАСС. По мнению дипломата, американцы в настоящее время используют ту же схему, которую обкатали летом 2019 при одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Буквально вчера и сегодня мы наблюдаем аналогичный подход и повторение той же поведенческой модели применительно к Договору по открытому небу", - констатировал он.

Американцы, уверен Рябков, взяли курс на демонтаж архитектуры международной безопасности, что подрывает стратегическую стабильность в мире.