Роспотребнадзор начнет изучать популяционный иммунитет к COVID в июне

Популяционные исследования на иммунитет к новой коронавирусной инфекции начнутся в России в конце июня. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Она рассказала, что сейчас ведомство проводит исследования на наличие иммунитета среди медиков. "Следующим этапом мы переходим на популяционные исследования, - сказала глава Роспотребнадзора. - Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить".

В планах ведомства - охватить такими исследованиями порядка 0,5% населения России, что в два раза больше количества пострадавших от коронавируса. Полученные данные помогут понять, как страна подготовилась к осени, когда традиционно происходит рост вирусных заболеваний.