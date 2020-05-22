Российские авиакомпании помогут соотечественникам вернуться из Киргизии на родину. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Киргизии. По информации дипломатического представительства, 26 мая 2020 года будет организован рейс Бишкек-Москва-Санкт-Петербург.

"Места на борту предоставляются только тем гражданам, которые зарегистрировались на портале госуслуг и направляются в Москву, Санкт-Петербург и ближайшие регионы. Перечень последних, а также дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии портала госуслуг +7 (495) 249-75-77.

Принимаются авиабилеты "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и "S7" на отмененные рейсы. В случае отсутствия авиабилета его можно будет приобрести в аэропорту перед вылетом", - говорится на сайте посольства РФ в КР.

Напомним, ранее подобный рейс для возврата россиян из Киргизии был организован по маршруту Екатеринбург-Бишкек.