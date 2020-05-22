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Рубрика: В мире

Сенат утвердил Рэтклиффа в качестве директора Национальной разведки США

Текст: Максим Макарычев
Американский сенат утвердил 21 мая полномочия Джона Рэтклиффа в качестве директора Национальной разведки США. Президент Дональд Трамп предложил его кандидатуру для назначения еще в феврале, однако дебаты откладывались из-за пандемии коронавируса. На Капитолии в четверг отсутствовали семь сенаторов, находящихся на карантине.
Джон Рэтклифф. Фото: AFP/Andrew HARNIK Джон Рэтклифф. Фото: AFP/Andrew HARNIK
Джон Рэтклифф. Фото: AFP/Andrew HARNIK

Законодатели проголосовали 49 голосами "за" против 44, чтобы утвердить республиканского конгрессмена-консерватора от Техаса как шестого директора Нацразведки США. Это ведомство, курирующее деятельность 17-ти американских спецслужб, включая ЦРУ, ФБР, АНБ, было создано после терактов 11 сентября 2001 года. За кандидатуру конгрессмена проголосовали только республиканцы, против - демократы, что свидетельствует о явном расколе в верхней палате конгресса по партийному признаку, который произошел на фоне усиливающейся вражды между Трампом и демократами по поводу политического использования разведданных.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
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Как отмечает Politico, нынешнее голосование контрастирует с назначением предшественника Рэтклиффа, бывшего сенатора-республиканца от штата Индиана Дэна Коутса. В 2017 году за его кандидатуру проголосовали 85 сенаторов, против высказалось только 12 законодателей. Впрочем, процедура назначения Рэтклиффа оказалась относительно простой: голосование в четверг состоялось всего через два дня после того, как профильный сенатский комитет по разведке утвердил его кандидатуру.

Первоначально Трамп предложил должность Рэтклиффу еще в июле 2019 года, после того как республиканец из Техаса продемонстрировал агрессивную риторику в своих выступлениях, критикуя бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, который вел расследование деятельности Белого дома по так называемому "российскому досье". На тот момент нынешний глава Национальной разведки был рядовым членом комитета палаты представителей по разведке и судебной власти. По оценке аналитиков, при этом он оставался "темной лошадкой" даже для ключевых сенаторов-республиканцев. Вскоре он отозвал свою кандидатуру на фоне появившихся к нему вопросов от ряда демократов о "корректности" его резюме.

В феврале этого года Рэтклифф получил второе предложение от Трампа после того, как хорошо зарекомендовал себя, находясь в президентской команде во время рассмотрения дела по импичменту. От этого предложения он отказаться уже не смог. К четвергу даже демократы в сенате понимали, что Рэтклифф станет преемником исполняющего обязанности главы Нацразведки Ричарда Гренелла, союзника Трампа, который использовал свою временную должность, чтобы внести серьезные организационные изменения в аппарат национальной безопасности. Гренелл, который также является послом США в Германии, предоставил конгрессу рассекреченные документы, связанные с судебным преследованием бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Демократы утверждают, что Республиканская партия политизирует эти документы, чтобы напасть на бывшего президента Барака Обаму и вице-президента США Джо Байдена, который с большой долей вероятности станет соперником от демократов главы Белого дома на ноябрьских президентских выборах.

Между тем

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер перед голосованием заявил, что ранее на этой неделе он спросил Рэтклиффа, согласен ли он с первоначальной оценкой разведывательного сообщества в январе 2017 года о том, что Россия якобы вмешалась в последние президентские выборы. "Он не смог этого подтвердить", - сказал Шумер.

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