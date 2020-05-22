Новости

Производство машин в России упало на 79% 19:11
Минск разочарован решением США о выходе из Договора по открытому небу 19:09
Губернатор Подмосковья призвал граждан старше 65 лет оставаться дома 19:04
Трое граждан КНДР предстанут перед судом за нападение на пограничников РФ 19:00
В Судаке спасатели вызволили застрявшего в грязи мужчину 18:59
Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане 18:53
В Подмосковье открываются автосалоны и офисы продаж жилья 18:52
В Анапе женщина не пустила в подъезд семью без масок 18:51
Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины 18:48
Звезды "Благих знамений" сыграют в новом комедийном сериале BBC 18:47
Летом в детсадах будут работать дежурные группы 18:34
Шум, издаваемый лангустами, оказался одним из самых громких в мире 18:33
Злостные нарушители самоизоляции в Подмосковье будут работать в больницах 18:30
Министр просвещения: Зачисление в колледжи пройдет по школьным аттестатам 18:28
Надбавки за работу с COVID-19 получили 28 тысяч медиков Подмосковья 18:24
Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков 18:23
Иван Охлобыстин и Максим Лагашкин снялись в комедийном проекте "Чума" 18:23
Всемирный банк выделил Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19 18:20
Опубликовано видео задержания в Дагестане групы боевиков 18:15
Минобрнауки: студенты смогут сменить специальность на третьем курсе 18:08
В Дагестане спецназ ликвидировал шесть боевиков 18:04
МИД: США выходят из Договора по открытому небу под надуманным предлогом 18:02
В Сети появились 5000 редких и уникальных старинных карт 18:00
АвтоВАЗ рассказал, как продаются "автоматические" Lada Vesta и Xray 18:00
В Челябинской области завели дело из-за связанного воспитанника приюта 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
22.05.2020 18:33
Рубрика: Общество

Шум, издаваемый лангустами, оказался одним из самых громких в мире

Текст: Яна Шамаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Французские и американские океанологи выяснили, что одними из самых шумных существ на Земле являются лангусты. Оказалось, что издаваемые ими звуки можно услышать на расстоянии от нескольких метров до нескольких километров, пишет Scientific Reports.

Ученые обнаружили это случайно, проверяя на мелководье в Бретани подводные микрофоны для изучения акустических сигналов, которыми обмениваются морские беспозвоночные.

Фото: pixabay.com
Океанографы рассказали об открытии, сделанном в толще льдов Антарктиды

Погрузив аппаратуру в воду, они выпускали рядом с ней заранее выловленных в Атлантическом океане лангустов. Через некоторое время начиналась запись звука.

Когда записи стали проверять, выяснилось, что лангусты терли своими усиками о хитиновый вырост между глазами и издавали звуки, сопоставимые по громкости с ревом двигателя турбореактивного самолета или выстрелом крупнокалиберного револьвера, а услышать их можно было на расстоянии от 10 до 400 метров. На дне океана распространение звука и вовсе может достигать двух-трех километров.

Для чего лангусты издают такие громкие звуки, пока неизвестно, однако океанологи считают, что таким образом они отпугивают хищников или подают предупредительные сигналы для других ракообразных.

Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин назвал дату пика коронавируса в России
Пособия по уходу за детьми увеличены вдвое
Голикова: Медицинская система России выдержала испытание коронавирусом
ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию
За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ