Шум, издаваемый лангустами, оказался одним из самых громких в мире

Французские и американские океанологи выяснили, что одними из самых шумных существ на Земле являются лангусты. Оказалось, что издаваемые ими звуки можно услышать на расстоянии от нескольких метров до нескольких километров, пишет Scientific Reports.

Ученые обнаружили это случайно, проверяя на мелководье в Бретани подводные микрофоны для изучения акустических сигналов, которыми обмениваются морские беспозвоночные.

Погрузив аппаратуру в воду, они выпускали рядом с ней заранее выловленных в Атлантическом океане лангустов. Через некоторое время начиналась запись звука.

Когда записи стали проверять, выяснилось, что лангусты терли своими усиками о хитиновый вырост между глазами и издавали звуки, сопоставимые по громкости с ревом двигателя турбореактивного самолета или выстрелом крупнокалиберного револьвера, а услышать их можно было на расстоянии от 10 до 400 метров. На дне океана распространение звука и вовсе может достигать двух-трех километров.

Для чего лангусты издают такие громкие звуки, пока неизвестно, однако океанологи считают, что таким образом они отпугивают хищников или подают предупредительные сигналы для других ракообразных.